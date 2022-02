EU's udenrigsministre skal drøfte hjælp til Ukraines militær

Søndag er der nyt EU-møde for at vedtage flere tiltag for at hjælpe Ukraine og straffe Rusland, siger Borrell.

EU's udenrigsministre er indkaldt til onlinemøde søndag klokken 18.00 om situationen i Ukraine.

Det oplyser EU's udenrigschef, Josep Borrell, på Twitter.

Ministrene skal "vedtage flere tiltag som støtte for Ukraine og mod aggressionen fra Rusland", skriver Borrell.

Han tilføjer, at han vil foreslå en pakke med akut hjælp til Ukraines militær "for at støtte dem i deres heltemodige kamp".

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvad den hjælp skal bestå i.

Kilder siger til nyhedsbureauet AFP, at der også skal drøftes nye sanktioner på mødet.

Fredag holdt de europæiske udenrigsministre et møde, hvor de besluttede at sætte Ruslands præsident, Vladimir Putin, på sanktionslisten.

Også Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, er kommet på den liste.

Fredag sagde den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), at der kommer flere sanktioner mod Rusland.

Men man kommer også til at se "mange andre initiativer for at konfrontere den form for kynisme og aggression", der kommer fra Rusland.

/ritzau/