Eva Kjer kæmper for 15 sildefiskere i Gilleleje i EU-strid

EU-Kommissionens udspil til en sildekvote for Østersøens vestlige del er for konservativt, mener minister.

Der findes ikke tilstrækkelig videnskabelig begrundelse for at skære markant i sildekvoten for den vestlige del af Østersøen.

Det mener fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), som mandag forhandler med andre EU-lande om næste års fiskekvoter i Østersøen.

Hun kræver en højere kvote, end den EU-Kommissionen har lagt op til før mødet, der ofte ender med lange forhandlinger til ud på natten.

Den danske minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde "lægger vægt på", at der en en "gunstig udvikling i bestanden".

- Men samtidig er der et hensyn at tage til arbejdspladser og aktivitet i Gilleleje Havn. Den balance kan vi, synes jeg, fint finde et godt stykke under det, som kommissionen har spillet ud med, siger hun.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening, der repræsenterer danske fiskeres interesser, er der omkring 15 ansatte på sildefabrikken i Gilleleje.

Fabrikkens eksistens vil afhænge af udfaldet af dagens møde. Værst vil det være, hvis EU-landene beslutter igen at indføre lukkeperioder for fiskeriet.

- Det tegner til, at vi kan få ophævet lukkeperioden. Det er noget af det, jeg har lagt stærkt vægt på i forhandlingerne, siger Eva Kjer Hansen.

Der skal lægges større vægt på disse socioøkonomiske hensyn, mener ministeren. Hun peger på, at man må se på begrundelsen for, at en lukkeperiode blev indført. Den er ifølge ministeren ikke længere til stede.

- Så skal kommissionen, synes jeg, også være rimelig i forhold til at sige, at der ikke længere er belæg for at holde fast i en lukkeperiode, siger Eva Kjer Hansen.

Det sidste bestrides af flere miljøgrupper. Ifølge den internationale interesseorganisation Oceana, der ifølge egen hensigtserklæring arbejder for at beskytte verdens have, bør man lukke helt for sildefangster i 2019 i området.

Argumentet lyder, at man dermed kan forøge biomassen og genoprette en bestand, som "ikke er forøget de seneste år" trods reduktioner i kvoten.

/ritzau/