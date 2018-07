Evakuering af civile fra to landsbyer begynder i Syrien

6900 civile og militssoldater har fået lov til at forlade to besatte byer i Syrien under ny evakueringsaftale.

Evakueringen af civile og militssoldater fra to landsbyer med regeringstro indbyggere er blevet indledt i Syrien.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Busserne begyndte tidligt torsdag morgen at rulle ud af byerne Fuaa og Kafraya.

Det sker i forbindelse med en evakueringsaftale, der tirsdag blev indgået mellem Syriens allierede Rusland og Tyrkiet, der støtter oprørerne i området.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR).

En korrespondent fra AFP rapporterer, at 20 busser er kørt ud af byerne. Fuaa og Kafraya var de to sidste byer, der var under besættelse i det krigshærgede land.

Både civile og soldater fra lokale militser var om bord på busserne. Det samme var store mængder af deres personlige ejendele.

Alle indbyggere - omkring 6900 personer - forventes at blive evakueret fra byerne ifølge SOHR.

Til gengæld har regeringen lovet at løslade hundredvis af tilbageholdte oprørere fra statsfængslerne.

Byerne blev besat i 2015, da oprørere og jihadister stormede store dele af Idlib-provinsen og dermed afskar byernes adgang til medicin og fødevarer.

Allerede onsdag fjernede oprørerne nogle af barrikaderne for at lade busserne, der skulle evakuere indbyggerne, køre ind i byerne.

Evakueringsaftalen bygger videre på en aftale, der blev indgået sidste år, men som aldrig blev fuldt implementeret, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I april 2017 blev tusindvis af civile fra de to landsbyer evakueret til et regeringskontrolleret område, men 7000 personer blev efterladt tilbage.

/ritzau/