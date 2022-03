Evakuering af civile i Mariupol slår tilsyneladende fejl igen

Rusland og Ukraine anklager begge modparten for at have brudt våbenhvile i forbindelse med evakuering.

Andet forsøg på at evakuere civile fra Mariupol i Ukraine har tilsyneladende slået fejl.

Ifølge den ukrainske nationalgarde har russiske styrker brudt våbenhvilen. De skal have fortsat bombardementer mod områder, som ifølge aftalen skulle være sikre for civile.

Omvendt mener pro-russiske separatister fra Donetsk, at det er ukrainske styrker, som har brudt våbenhvilen.

Evakueringen af civile skulle begynde klokken 11 dansk tid og fortsætte nogle timer frem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Våbenhvilen skulle gøre det muligt at evakuere en del af de omkring 450.000 borgere fra området, som lige nu er omringet af russiske styrker.

Ifølge separatister er status tidligt søndag eftermiddag, at kun omkring 300 indbyggere har forladt byen.

Planen var, at omkring 200.000 skulle evakueres søndag. Byrådet i Mariupol siger dog, at det er umuligt på grund af russiske bombardementer.

- Det er ekstremt farligt at flytte personer under sådanne forhold, hedder det i en erklæring.

Den Internationale Røde Kors Komité bekræfter søndag, at evakueringen er standset.

- Midt under nedslående scener af menneskelige lidelser i Mariupol er andet forsøg på at begynde evakueringen af cirka 200.000 personer fra byen standset.

- De fejlede forsøg i går og i dag understreger fraværet af detaljerede og fungerende aftaler mellem parterne i konflikten, hedder det i en udtalelse nødhjælpsorganisationen.

Også lørdag var der aftalt en våbenhvile mellem de to sider for at kunne evakuere borgere i Mariupol.

Den plan måtte dog droppes, da aftalen om våbenhvile blev brudt. Begge sider anklagede efterfølgende hinanden for at have brudt aftalen.

Mariupols borgmester, Vadym Bojtsjenko, sagde lørdag ifølge nyhedsbureauet AP, at tusindvis af kvinder, børn og ældre blev beskudt, da de i morgentimerne lørdag mødte op for at blive evakueret.

Der bor cirka 450.000 borgere i byen.

Den russiske belejring af Mariupol sker som led i den invasion af Ukraine, som Rusland iværksatte for halvanden uges tid siden.

Havnebyen Mariupol kan have særlig strategisk interesse for Rusland på grund af sin placering.

Ud over at byen ligger tæt på Donbass, som var et af de første steder, Rusland gik til angreb på Ukraine, ligger byen også ud til Det Azovske Hav, der er forbundet med Sortehavet.

Repræsentanter fra Ukraine og Rusland har indtil videre mødtes to gange for at forhandle om en mulig afslutning på krigen mellem de to lande.

Mandag er der aftalt nye forhandlinger mellem parterne.

/ritzau/Reuters