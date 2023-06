Evakueringen efter sprængt dæmning begynder

Evakueringen af områder nær dæmningen Nova Kakhovka er begyndt, efter at den angiveligt er blevet sprængt i luften af russiske styrker.

Det oplyser Oleksandr Prokudin, den ukrainske guvernør i regionen Kherson, hvor dæmningen ligger.

- Indenfor fem timer vil vandstanden nå et kritisk niveau, siger han på beskedtjenesten Telegram.

Den 30-meter høje og 3,2 kilometer lange dæmning blev bygget i 1956 som en del af et vandkraftværk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dæmningen på Dnpr-floden holder på et 18 kubikkilometer stort bassin, der ud over at forsyne Krim-halvøen med vand også bruges til nedkølingen af atomkraftværket Zaporizjzja.

Præsident Volodymyr Zelenskyj vil ifølge det nationale ukrainske sikkerhedsråd holde møde om nødsituationen.

/ritzau/Reuters