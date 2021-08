Evakueringer far Kabul er i sidste fase

Mens Storbritannien lørdag foretog de sidste evakueringer af civile og gjorde klar til at sende de resterende soldater hjem, var der fokus på, hvordan Vesten fremover skal fortsætte kampen mod Islamisk Stat og al-Qaeda.

- Britiske soldater gør klar til at tage hjem efter en "hjerteskærende" indsats, sagde Storbritanniens forsvarschef Nick Carter til BBC.

Han tilføjede, at operationen i Kabuls lufthavn var "forløbet så godt den kunne under omstændighederne".

Flere hundrede afghanere, som var udset til at blive evakueret, fordi de havde arbejdet for de britiske styrker, er blevet efterladt i landet. Det skyldes, at det ikke lykkedes at få dem om bord i fly i lufthavnen.

- Vi har stadig nogle civile flyvninger, men det er meget få nu, sagde Carter.

Han pointerede, at det er nødvendigt, at de resterende flyvninger bruges til at få britiske soldater ud af landet.

De fleste af de mere end 20 allierede lande, som var involveret i evakueringerne fra Kabul, siger, at de har afsluttet flyvningerne.

I USA har myndighederne optrappet sikkerheden. Der er første og fremmest fokus på trusler fra individer fra IS eller al Qaeda, der måske er kommet til USA under evakueringerne og efter et blodigt angreb i Kabuls lufthavn torsdag.

Islamisk Stat Khorasan, som er en gren af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS), har taget skylden for angrebet. Gruppen er berygtet for ekstrem brutalitet. Taliban har fordømt angrebet og sagt, at gerningsmændene vil blive forfulgt.

Over 100 mennesker blev dræbt - heriblandt 13 amerikanske soldater. Antallet af dræbte afghanere steg lørdag til 79, oplyser hospitalet i Kabul. Antallet af sårede er på over 120.

Nogle medier har bragt rapporter om helt op til 170 dræbte.

Præsident Joe Biden har svoret, at USA vil forfølge og nedkæmpe bagmændene, og USA har efterfølgende gennemført et droneangreb mod gruppen i det østlige Afghanistan.

- Den slags droneangreb kan der meget vel komme flere af, vurderer chefkonsulent og civil forsker ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.

- Hvis det skal føres ud i livet, er der ikke mange andre veje tilbage end angreb fra luften, pointerer David Vestenskov.

- På den korte bane er det de værktøjer, som der er fra amerikansk side. Det vil være, at man kortlægger netværk og personer inden for jihadist-grupperne, og så vil man søge at tage dem ud, siger han.

David Vestenskov henviser til, at denne strategi blev udviklet allerede under den tidligere præsident Barack Obama.

Men der er en betydelig risiko for civile tab, når man bomber fra luften, og de terrorledere eller terror-mellemledere, som bliver dræbt, bliver ret hurtigt erstattet.

I Afghanistan gør det heller ikke tingene lettere at der opererer adskillige islamistiske og militante grupper: Taliban, IS og al-Qaeda. Derfor kan de samme personer godt have flere kasketter på.

- Der er samarbejde mellem dem på kryds og tværs, så den største udfordring vil være at isolere grupperne fra hinanden. Det bliver utroligt udfordrende, siger David Vestenskov.

/ritzau/Reuters