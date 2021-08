Evakueringer fra Kabul fortsætter efter bombeangreb

Selvmordsbombere udløste torsdag sprængladninger blandt tusindvis af afghanere, som havde forsamlet sig uden for lufthavnen i Kabul i håb om at slippe ud af Afghanistan og væk fra den islamistiske Taliban-bevægelse, som har overtaget magten i landet.

Men angrebene får ikke de vestlige lande til at indstille evakueringerne fra Kabul. Det fastslår ledere fra flere lande.

Snesevis af afghanere blev dræbt og 13 amerikanske soldater, der deltog i bevogtningen af lufthavnen, mistede også livet.

Det er det største tab for det amerikanske militær i et årti ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Islamisk Stat Khorasan - en gruppe med tilknytning til den militante bevægelse, der tidligere kæmpede mod amerikanske styrker i Syrien og Irak, har påtaget sig skylden for angrebet, som fordømmes vidt og bredt af politiske ledere.

USA's præsident, Joe Biden, lovede i en tale den amerikanske befolkning, at gerningsmændene vil blive fundet og bragt til ansvar.

Biden fastslog også, at de blodige begivenheder ikke kommer til at standse evakueringerne fra Kabul. Biden har sat en tidsfrist til 31. august for at få afsluttet redningsaktionen.

- Vi vil ikke lade os afskrække af terrorister. Vi vil ikke lade dem stoppe vores mission. Vi vil fortsætte evakueringerne af sårbare mennesker, sagde han med reference til afghanere, som er i særlig fare for Taliban, fordi de har arbejdet for USA eller andre af de lande, som har haft soldater udstationeret i Afghanistan.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, der kalder bombeangrebet for "barbarisk", vil også fortsætte evakueringer.

- Lige indtil sidste øjeblik, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samme melding kommer fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. Han hylder "heltemodet" blandt de soldater, som sørger for at holde gang i evakueringerne fra Kabul.

Fra Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, lyder det:

- Vi arbejder på at evakuere så mange mennesker som muligt. Det internationale samfund står sammen med det afghanske folk.

Italiens regeringsleder, Mario Draghi, taler om "et modbydeligt og frygteligt angreb mod forsvarsløse mennesker, der søger frihed".

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg siger, at "vores prioritet fortsat er at bringe så mange mennesker i sikkerhed så hurtigt som muligt".

Den svenske udenrigsminister, Ann Linde, hylder også de amerikanske soldater i Afghanistan.

- Vi er taknemmelige for alle jeres bestræbelser på at gøre denne historiske evakueringsoperation mulig, siger hun.

