Evakueringer fra Sudan fortsætter i ly af våbenhvile

Våbenhvilen, der mandag aften blev indgået i Sudan, bliver for det meste overholdt i hovedstaden Khartoum.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Vidner har dog over for AFP beskrevet, at der i nogle områder i Khartoum stadig foregår kampe på trods af våbenhvilen, der står til at gælde i 72 timer.

Imens fortsætter adskillige lande med at hjælpe deres borgere ud af det konfliktfylde afrikanske land.

Tirsdag oplyste Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, at landet har påbegyndt en "storstilet" evakuering af de briter, der befinder sig i Sudan og som vil ud af landet.

Tyskland oplyser, at det sidste fly med evakuerede tyskere forlader Sudan tirsdag.

Der er omkring ti personer tilbage på Udenrigsministeriets danskerliste for Sudan. Heraf overvejer halvdelen ifølge ministeriet at forlade landet. De har dog ikke endeligt besluttet sig, oplyste Udenrigsministeriet tirsdag til TV 2.

Mandag blev 15 danskere evakueret fra Sudan til det østafrikanske land Djibouti.

Det er en magtkamp mellem to generaler, der har ført til blodig konflikt i Sudan.

Siden et kup i oktober 2021 har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler, og i centrum af striden står to militærmænd: General Abdel Fattah al-Burhan og general Mohamed Hamdan Daglo, bedre kendt som Hemedti.

Abdel Fattah al-Burhan er leder af hæren og landets de facto-præsident.

Hemedti er hans stedfortræder og leder af den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF).

De er uenige om, hvilken retning landet skal bevæge sig i, herunder potentielle skridt mod et civilt styre.

