Everything Everywhere All at Once rydder bordet til Oscar

Filmen "Everything Everywhere All at Once" var her, der og alle vegne, da der søndag aften blev uddelt oscarstatuetter i Los Angeles.

Den dimensionshoppende eventyrfilm var nomineret i 11 kategorier og kunne gå fra prisuddelingen med syv statuetter.

En af dem er den mest prestigefyldte af dem alle - Bedste Film.

Filmens skuespillere blev også hædret ved prisuddelingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Michelle Yeoh vandt for Bedste Kvindelige Hovedrolle. Det er første gang, at en asiatisk kvinde vinder prisen i den kategori.

Samtidig tog Jamie Lee Curtis og Ke Huy Quan priserne for henholdsvis Bedste Kvindelige og Bedste Mandlige Birolle.

Ke Huy Quan, der er født i Vietnam, græd og kyssede sin statuette, da han vandt.

- Min rejse startede på en båd. Jeg tilbragte et år i en flygtningelejr. På en eller anden måde er jeg endt på Hollywoods største scene.

Den danske klipper Mikkel E.G. Nielsen måtte se sig slået af Paul Rogers, der har klippet "Everything Everywhere All at Once". Danskeren havde stået for klipningen af "The Banshees of Inisherin".

"Everything Everywhere All at Once" handler om en kinesisk-amerikansk kvinde, der ejer et vaskeri og har problemer med skattemyndighederne.

Pludselig bliver hun klar over, at hun kan hoppe imellem et uendeligt antal universer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tre danskere var nomineret ved oscaruddelingen, men ingen af dem løb afsted med en statuette.

Ud over Mikkel E.G. Nielsen var den danske instruktør Simon Lereng Wilmont nomineret i dokumentarfilmkategorien for "Et hus af splinter", og Anders Walter var nomineret for sin kortfilm "Ivalu".

En anden film med dansk islæt gik også fra den store prestigeuddeling uden statuetter.

"Triangle of Sadness" har nemlig to danske skuespillere på rollelisten. Det er Vicki Berlin og Zlatko Buric.

Filmen, der er instrueret af svenske Ruben Östlund, var nomineret i kategorierne Bedste Film, Bedste Manuskript og Bedste Instruktør, men gik altså tomhændet hjem.

/ritzau/