Exoplanet har potentiale for betingelser nødvendige for liv

Forskere ved den amerikanske rumfartsorganisation Nasa har opdaget, at en exoplanet har potentiale for de betingelser, der er nødvendige for liv.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ved hjælp af James-Webb-rumteleskopet har forskerne fundet kulstofbærende molekyler såsom metan og kuldioxid på exoplaneten K2-18 b.

En exoplanet er en planet, der kredser om en anden stjerne end Solen.

Fundet er ifølge Nasa særligt interessant, fordi flere astronomer mener, at planeter med disse molekyler er "lovende miljøer i jagten på at finde liv".

- Vores resultater understreger vigtigheden af at overveje forskellige beboelige miljøer i vores søgen efter liv andre steder, siger astronom ved Cambridge Universitet Nikku Madhusudhan, der er hovedmanden bag opdagelsen.

Høje mængder af metan og kuldioxid samt lave værdier af ammoniak understøtter astronomernes hypotese om, at der kan være et hav under exoplanetens brintrige atmosfære.

Forskerne mener også muligvis at have påvist molekylet dimethylsulfid på exoplaneten, men det vil kræve mere forskning endeligt at klarlægge, oplyser Nasa.

På Jorden produceres dimethylsulfid udelukkende af liv. Hovedparten af molekylet udledes fra fytoplankton i havmiljøer.

Selv om K2-18 b ligger i den beboelige zone og rummer kulstofbærende molekyler, betyder det dog ikke nødvendigvis, at exoplaneten er i stand til at understøtte liv, siger Nasa.

Exoplaneten K2-18 b blev opdaget i 2015 og er 8,6 gange større end Jorden.

Planetens størrelse antyder, at den indeholder en stor kappe af højtryksis, ligesom planeten Neptun, men med en tyndere og brintrig atmosfære og en havoverflade.

Det er dog muligt, at havet er for varmt til, at exoplaneten er beboelig.

Forskerne vil nu forske yderligere i miljøet på K2-18 b.

- Vores ultimative mål er at identificere liv på en beboelig exoplanet. Det vil ændre vores forståelse af vores plads i universet, siger Madhusudhan.

- Vores resultater er et lovende skridt mod en dybere forståelse af Hycean-verdener i denne søgen.

I 2021 fangede Hycean-planeter astronomers opmærksomhed som potentielt hjemsted for liv i rummet.

Indtil da havde forskere i deres søgen efter liv i rummet især forsket i planeter med jordlignende atmosfære, størrelse, masse og temperatur.

Hycean-planeter er kendetegnede ved, at de er varme, dækket af oceaner, kan være væsentligt større end Jorden, og deres atmosfære er rig på brint.

