Få dages rygter eskalerede hurtigt ved opførslen af Berlinmuren

Fredag er det 60 år siden, at den østtyske ledelse en tidlig søndag morgen iværksatte byggeriet af Berlinmuren og dermed forseglede det sidste hul i jerntæppet.

Forinden havde der i 48 timer lydt adskillige rygter om, at grænsen mellem Øst- og Vestberlin skulle lukkes.

Fredag den 11. august 1961 havde nationalforsamlingen i kommuniststaten DDR givet grønt lys til at bruge alle nødvendige midler for at stoppe strømmen af østtyskere mod vest.

I løbet af de foregående 12 år var næsten tre millioner borgere flygtet fra det strenge regime i øst for at opleve den frihed og velstand, som Vesttyskland kunne tilbyde.

Men det ville DDR sætte en stopper for.

Klokken 04.01 søndag den 13. august 1961 udsendte det franske nyhedsbureau AFP en nyhedsvarsel om, at hæren og politiet havde samlet sig langs grænsen mellem den østlige og vestlige del af Berlin for at blokere grænseovergangen.

Blot 27 minutter efter lød det fra AFP, at det østtyske ministerråd havde indført grænsekontrol, og klokken 4.36 blev det forbudt for Østtysklands borgere at tage til Vestberlin, medmindre de arbejdede der.

Men allerede klokken 4.50 blev det forbudt for borgere i Østberlin at arbejde i Vestberlin.

Senere søndag kunne en AFP-korrespondent på stedet berette om, at der sat pigtråd og elektrisk hegn op omkring Vestberlin.

- Kun 13 grænseovergange er åbne mellem de to dele af Berlin, men de er under streng kontrol af et stort antal bevæbnede politibetjente, sagde korrespondenten for 60 år siden.

I løbet af de 28 år, som Berlinmuren eksisterede, blev den hele tiden opgraderet. I begyndelsen kunne AFP berette om folk, der lykkedes med at krydse grænsen.

Men til slut bestod den mere end 45 kilometer lange mur af 3,6 meter høj beton med pigtråd, der gjorde den næsten umulig at kravle over.

DDR-myndigheder har gennem tiden forsøgt at holde det hemmeligt, hvor mange dødsfald der skete ved muren, og derfor er dødstallet usikkert.

Men et historisk forskningsinstitut i Tyskland vurderer, at 136 døde, da de enten blev skudt af soldater eller på anden vis mistede livet i et flugtforsøg.

/ritzau/AFP