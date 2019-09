FAA-formand: Uklart hvornår Boeing 737 Max-fly flyver igen

Formand Stephen Dickson siger, at Boeing 737 Max-fly skal være de sikreste i luften, før de må flyve igen.

Det er usikkert, hvornår luftfartsselskaber kan flyve med Boeings 737 Max-fly igen.

Det siger formanden for den amerikanske luftfartsmyndighed (FAA), Stephen Dickson, mandag til det amerikanske medie CNBC News ifølge nyhedsbureauet dpa.

Flyene har haft flyveforbud i over et halvt år efter to dødelige flystyrt.

- Vi kører efter sikkerheden først, og vi har ikke en specifik tidslinje.

- Jeg kan garantere dig for, at de fly ikke vil flyve, før jeg er tilfreds med, at de et de sikreste derude, siger han til CNBC.

De mange fly, der i øjeblikket holder stille på landjorden, afventer en certificering på, om de er sikre nok til at kunne bruges i luften igen.

I den forbindelse vil FAA og den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, aflevere deres anbefalinger inden for den nærmeste tid, skriver dpa.

Flyforbuddet kom, efter at to fly af typen 737 MAX med fire måneders mellemrum styrtede, umiddelbart efter de var lettet, i henholdsvis Etiopien og Indonesien. Tilsammen blev 349 personer dræbt i de to flystyrt.

/ritzau/