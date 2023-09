Facade sprængt væk i anden svenske eksplosion på ét døgn

Mindre end et døgn efter at en kraftig eksplosion sårede tre mennesker i en boligblok i det nordlige Stockholm, har en eksplosion sprængt facaden i stykker på en etageejendom i Linköping.

Det oplyser beredskabet i den svenske region Østre Gotland til det svenske nyhedsbureau TT.

- Redningstjenesten kan kun fortælle, at der har været en eksplosion i Linköping, siger Lennart Ågren, som er vagthavende befalingsmand ved beredskabskredsen.

Billeder fra stedet viser en etageejendom, hvor muren på den ene side er sprængt væk, således at man kan se ind i en lejlighed.

Der var tidligt tirsdag morgen ingen meldinger om tilskadekomne. Politiet oplyser til den svenske avis Aftonbladet, at beboerne i bygningen er blevet evakueret til en nærliggende gymnastiksal.

Eksplosionen skulle ifølge det svenske beredskab være sket i Ekholmen, som ligger i udkanten af det sydøstlige Linköping.

Meldinger om eksplosionen i Linköping kommer, kun godt ni timer efter at en eksplosion indtraf i en boligblok i udkanten af det nordlige Stockholm i bydelen Hässelby.

En talsperson for politiet, Anna Westberg, kunne i den forbindelse oplyse, at man endnu ikke havde anholdt nogen i sagen, men at tre personer var kommet til skade i forbindelse med eksplosionen.

De svenske aviser Aftonbladet og Expressen skriver begge, at en person fra Sveriges organiserede kriminelle miljø har forbindelse til adressen - det står dog umiddelbart ikke helt klart, hvad forbindelsen skulle være.

Hvad angår eksplosionen i Linköping, er der ikke umiddelbart nogen meldinger om, at der skulle være forbindelser til organiseret kriminalitet.

/ritzau/