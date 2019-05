Facebook bandlyser flere personer for hadtale

I et forsøg på at bekæmpe ekstremistiske holdninger på sociale medier har Facebook bandlyst flere personer.

Facebook har valgt at bandlyse flere personer, som de mener udfører hadtale.

Det drejer sig blandt andre om personerne Louis Farrakhan, der er leder af Nation of Islam, som er en gruppe der mener, at afroamerikanere har deres hjemsted i islam.

Derudover drejer det sig blandt andet om konspirationsteoretikeren Alex Jones samt andre "ekstremister".

Facebook mener, at de har været i modstrid med retningslinjerne om "farlige personer". Det skriver nyhedsbureauet AP.

Facebook har også bandlyst flere højreorienterede personer som Paul Nehlen, Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson og Laura Loomer.

Derudover har virksomheden udelukket Alex Jones' hjemmeside, Infowars, der skriver om konspirationsteorier.

Bandlysningen består i, at man hverken kan bruge selve Facebook-siden eller det sociale medie Instagram, som Facebook ejer.

Bandlysningerne sker som led i et forsøg på at fjerne hadtale og ekstremistiske synspunkter fra det sociale medie.

Virksomheden er tidligere blevet skudt i skoen for at lade hadtalere ytre sig frit på det sociale medie.

- Vi ved, at der stadig er tilhængere af hvidt overherredømme og andre ekstremistiske personer, der aktivt bruger begge platforme til at sprede deres had og snæversynethed, siger Keegan Hankes, der er senioranalytiker i Southern Poverty Law Center, som bekæmper hadgrupper i USA.

/ritzau/