Facebook blokerer franskmands livestream fra dødslejet

Uhelbredeligt syg franskmands forsøg på at livestreame sin død på Facebook er blokeret. Nu vil han prøve igen.

Facebook har blokeret en terminal syg franskmands forsøg på at livestreame fra sin død.

Derfor vil 57-årige Alain Cocq, der har lidt af en uhelbredelig sygdom i mere end tre årtier, finde en anden måde, hvorpå han kan sende live fra sit dødsleje.

Han er stoppet med at spise, drikke eller tage medicin, efter at den franske præsident, Emmanuel Macron, har afvist hans ønske om at modtage aktiv dødshjælp.

Han ønsker, at hans død skal være med til at overbevise den franske regering om at ophæve et forbud mod medicinsk assisteret selvmord.

- Vi respekterer Alains beslutning om at henlede opmærksomheden på det her vigtige spørgsmål, men vi blokerer live-udsendelser på hans konto efter råd fra eksperter om, at skildringen af selvmordsforsøg kan udløse og fremme mere selvskade, skriver Facebook i en erklæring.

Det var Alain Cocqs plan at livestreame sin død lørdag morgen. Efter at Facebook har blokeret det, sagde han, at der vil blive oprettet et nyt middel til formålet i løbet af 24 timer.

Franskmanden har i 34 år lidt af en degenerativ sygdom, som langsomt slider hans krop ned.

Cocq havde skrevet et brev til Emmanuel Macron, hvor han bad om at få aktiv dødshjælp, så han kunne dø i fred. Men præsidenten forklarede i sit svar til ham, at det ikke er tilladt med den franske lovgivning.

- Da jeg ikke er over loven, er jeg ikke stand til at efterkomme dit ønske.

- Du ønsker aktiv hjælp til at dø, hvilket i øjeblikket ikke er tilladt i vores land, skrev Macron til Cocq.

Frankrigs nabolande Schweiz, Belgien og Holland har love, som i nogle tilfælde tillader folk at få midler, der hjælper døden på vej.

Cocq har adskillige gange opfordret til, at den franske lovgivning i højere grad kommer på linje med nabolandene. Aktiv dødshjælp skal være tilladt i tilfælde som hans, lyder opfordringen.

/ritzau/Reuters