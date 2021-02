Facebook er blevet delvist blokeret i kupramte Myanmar

Den statsejede internetudbyder i Myanmar har blokeret store dele af adgangen, oplyser overvågningsgruppe.

Dele af Facebook er blevet blokeret i Myanmar, efter at militæret mandag tog magten fra regeringen i landet ved et kup.

Det oplyser det sociale medie torsdag.

- Vi er opmærksomme på, at Facebook i øjeblikket er utilgængelig for nogle personer, siger en talsperson for selskabet.

- Vi opfordrer myndighederne til at genoprette forbindelsen, så folk i Myanmar kan kommunikere med deres familier og venner og få adgang til vigtige oplysninger.

Facebook er meget populær i Myanmar og den primære kommunikationsplatform. Det sociale medie bruges ofte af ministerier til at udsende erklæringer.

NetBlocks, der overvåger internetafbrydelser over hele verden, oplyser, at tjenesteudbydere i Myanmar har blokeret eller begrænset adgangen til Facebook, Instagram og WhatsApp. De to sidstnævnte ejes også af Facebook.

- Facebook-tjenester er nu blevet begrænset af flere internetudbydere i Myanmar, efter at operatører tilsyneladende har modtaget en blokeringsordre, skriver NetBlocks på Twitter.

Den statsejede internetudbyder i Myanmar MPT har i videst udstrækning blokeret adgangen, tilføjer NetBlocks.

/ritzau/AFP