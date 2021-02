Facebook føler sig tvunget til at spærre australieres nyheder

Facebook vil ophæve blokade af australske sider, som fejlagtigt er påvirket af mediets blokade af nyheder.

Det sociale medie Facebook savner klare retningslinjer i et lovforslag i Australien.

Derfor har selskabet blokeret for alle nyheder i australske brugeres nyhedsfeeds for at være på den sikre side.

Det siger en talsmand for Facebook ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vores tiltag fokuserer på at begrænse udgivere og personer i Australien i at dele eller se australsk og internationalt nyhedsstof.

- Loven giver ikke en klar retningslinje for definitionen af nyhedsstof. Vi har anlagt en bred definition for at respektere loven, som den er fremlagt, siger talsmanden.

Han tilføjer, at Facebook vil ophæve blokaden af sider, som fejlagtigt er påvirket af den. Australske brand- og sundhedsmyndigheder samt landets meteorologiske institut er blandt andet påvirket af spærringen.

Tjenesterne bruger regelmæssigt Facebook til at udsende nødvarsler i Australien, som er særligt sårbar over for naturkatastrofer, ligesom der bliver delt nyt om coronasituationen i landet.

Det sociale medie meddelte onsdag, at det ikke længere ville tillade, at nyhedsartikler læses eller deles på platformen i Australien.

Som begrundelse blev der henvist til et lovforslag, der kræver, at Facebook betaler en del af sit overskud til de etablerede medier, det sociale medie viderebringer nyheder fra.

- Lovforslaget misforstår helt fundamentalt forholdet mellem vores platform og udgivere, der bruger den til at dele nyhedshistorier, skrev Facebook.

Australiens regering har kaldt forbuddet for en "overreaktion".

Ifølge Facebook hjalp det sociale medie sidste år australske udgivere med at tjene omkring 407 millioner australske dollar via henvisninger til deres hjemmesider. Det svarer til knap to milliarder kroner.

Lovforslaget fik i den indledende fase også Google til at true med, at det ville lukke sin populære søgeplatform i Australien, hvis det skulle betale for nyhedsindhold.

De seneste dage har internetgiganten dog indgået flere lukrative aftaler med en række australske medieproducenter.

/ritzau/