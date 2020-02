Facebook foreslår tilsyn til kontrol af hadtale og fake news

Facebook-chef Mark Zuckerberg har mandag mødtes med en række topfolk i EU - herunder Margrethe Vestager.

Det kan blive nødvendigt at oprette en helt ny tilsynsmyndighed for at kontrollere hadsk indhold og misinformation på sociale medier.

Sådan lyder det fra techgiganten Facebook.

Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, har mandag mødtes med en række topfolk i EU for at diskutere, hvordan man bedst muligt kontrollerer indholdet på sociale medier som Facebook.

- Love, der stiller udgiveren til ansvar og straffer udgiveren for ulovlige udtalelser, hænger ikke sammen med verden på internettet, lyder det i en udtalelse fra Facebook i forbindelse med Zuckerbergs besøg.

I udtalelsen hedder det videre, at indhold på internettet "måske kræver en ny type tilsynsmyndighed".

Facebook-chefens besøg kommer, to dage før kommissionen onsdag fremlægger en overordnet retning for, hvordan Europa håndterer den digitale tidsalder og en datastrategi.

Zuckerberg mødtes mandag med blandt andre danske Margrethe Vestager, der er ledende næstformand i kommissionen og konkurrencekommissær.

