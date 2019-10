Facebook kan tvinges til at fjerne krænkende indhold globalt

En østrigsk politiker har fået medhold i en sag, der går ud på at tvinge Facebook til øget kontrol.

Sociale medier som eksempelvis Facebook kan beordres til i højere grad at fjerne krænkende indhold fra deres platforme på global plan.

Det har EU-Domstolen torsdag afgjort.

Domstolen har taget stilling til en sag, som den tidligere østrigske politiker Eva Glawischnig-Piesczek har anlagt.

Hun var tidligere en del af partiet De Grønne i Østrig. Hun bad i 2016 Facebook om at fjerne en nedsættende kommentar om hende. Kommentaren omhandlede partiets opbakning til en minimumløn til flygtninge.

Efter at have lagt sag an mod Facebook, fik hun oprindeligt indholdet blokeret, så østrigere ikke kunne se det.

Siden da har hun dog anmodet om, at forbuddet gælder internationalt.

Østrigs højesteret har bedt EU-Domstolen om hjælp til at fortolke reglerne. Det er den afgørelse, der torsdag er faldet i domstolen i Luxembourg.

EU-Domstolen har afgjort, at Facebook og andre lignende sider godt kan beordres til at identificere og fjerne opslag, der kopierer andre brugeres krænkende opslag eller opslag, der i høj grad ligner andre krænkende opslag.

Nationale domstole kan desuden bede sociale medier om, at adgangen til opslag bliver blokeret over hele verden.

Den østrigske sag vender nu tilbage til landets højesteret, som vil tage EU-Domstolens afgørelse med i sin vurdering.

EU-Domstolens afgørelse ses som en stor sejr for EU's tilsynsmyndigheder og et tilbageslag for blandt andet Facebook. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/