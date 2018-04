Facebook sletter konti med forbindelse til russiske trolde

Ifølge selskabets topchef har russiske aktører forsøgt at manipulere og bedrage mennesker i hele verden.

Facebook tager nu yderligere redskaber i brug for at forhindre, at platformen bliver udnyttet af fjendtlige aktører.

Således har Facebook slettet hundredvis af russiske konti og sider, der har forbindelse til en såkaldt "troldefabrik", der opererer fra Sankt Petersborg.

Den bliver i øjeblikket undersøgt for forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Facebook oplyser, at mange af de slettede artikler og sider kommer fra det føderale russiske nyhedsbureau - kendt som FAN.

Det siger selskabets topchef, Mark Zuckerberg, tirsdag i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Zuckerberg har FAN tætte forbindelser til det omstridte Internet Research Agency i Sankt Petersborg.

Mark Zuckerberg siger, at agenturet "gentagne gange har forsøgt at bedrage og manipulere folk rundt om i verden."

Han tilføjer, at "vi ønsker dem ikke på Facebook længere".

Facebook er kommet i modvind, efter at det er blevet afsløret, at data fra 50 millioner brugere er endt i hænderne på konsulentfirmaet Cambridge Analytica.

Firmaet arbejdede for Donald Trump under præsidentvalgkampen i 2016.

Facebook har tidligere meddelt, at selskabet vil slette falske konti, der spreder falske nyheder.

/ritzau/Reuters