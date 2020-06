Facebook vil hjælpe på valgdeltagelse i USA via information

Facebook vil sætte hårdt ind mod kampagner, som forsøger at hindre valgdeltagelse ved USA's præsidentvalg.

Facebook lancerer en række nye tiltag for at sikre et præsidentvalg i USA, hvor så mange som muligt har mulighed for at stemme. Og ikke mindst får det gjort.

Det oplyser Facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg, fredag aften dansk tid på Facebook.

Ifølge Zuckerberg varmede det i forvejen op til at blive et heftigt præsidentvalg til november. Dertil er der kommet coronapandemien og omfattende protester for sortes rettigheder i landet.

Derfor finder han og Facebook det nødvendigt at bidrage til, at befolkningen er oplyst undervejs og op til valget.

- Facebook vil tage ekstra forholdsregler for at hjælpe alle med at være i sikkerhed, være informerede og i sidste ende bruge deres stemme til det, der er det vigtigste - at stemme, skriver Mark Zuckerberg på Facebook.

Tiltagene handler især om at sikre, at folk kommer til stemmeurnerne og ved, hvor og hvordan de stemmer.

Derfor skaber Facebook et informationscenter, der skal dele korrekt information om disse spørgsmål med borgerne.

Desuden vil Facebook sætte hårdt ind mod kampagner, som forsøger at hindre valgdeltagelse med eksempelvis falske påstande. Her peger Zuckerberg på, at udbruddet af coronavirus byder på nye udfordringer.

Eksempelvis kan nogle skrive, at en by er et corona-hotspot, og at folk derfor ikke bør tage hen til valgstedet. I sådanne tilfælde vil Facebook søge hjælp hos myndighederne.

- Med lærdommen fra vores erfaringer med at bekæmpe misinformation om coronavirus vil vi i fællesskab med valgmyndigheder hjælpe med at klargøre rigtigheden i informationen, skriver Zuckerberg på Facebook.

