Facebook vil sætte singler sammen i ny datingservice

Ny datingservice på Facebook skal sætte folk sammen i langvarige forhold, siger stifter Mark Zuckerberg.

Tinder, Happn, Bumble, dating.dk og match.com.

Der findes mange måder at møde en ny kæreste på. Nu vil Facebook også hjælpe til.

Det sociale medie har nemlig planer om at tilføje en datingfunktion.

Det har administrerende direktør og stifter af Facebook Mark Zuckerberg tirsdag annonceret på den årlige Facebook-konference for softwareudviklere, F8, der afholdes i byen San Jose i den amerikanske delstat Californien.

Ifølge Zuckerberg er en datingservice en naturlig del af et firma, der prøver at sætte folk sammen på internettet.

- Der er 200 millioner personer på Facebook, der angiver sig selv som single, så der er helt klart noget at gøre her, siger Zuckerberg på konferencen.

Det er første gang, at verdens største sociale medie går aktivt ind på datingmarkedet.

Ifølge Facebook-stifteren er det meningen, at datingfunktionen skal sætte folk sammen i længerevarende forhold, ikke bare korte møder.

Den nye datingside på Facebook vil snart være tilgængelig, siger Zuckerberg tirsdag uden dog at nævne præcis hvornår.

Facebook har på det seneste været udsat for voldsom kritik, efter det er kommet frem, at analyseselskabet Cambridge Analytica ved hjælp af Facebook var kommet i besiddelse af adskillige millioner brugeres personlige oplysninger.

Derfor er den nye datingservice på Facebook udviklet med brugernes privatliv i tankerne, siger Zuckerberg.

Ud over en datingservice præsenterede han tirsdag ligeledes en ny funktion, der skal gøre det nemmere for Facebooks brugere at slette deres søgehistorik.

- Med denne funktion kan man se de hjemmesider og apps, der sender informationer til os, når man bruger dem, siger Facebook-stifteren.

/ritzau/Reuters