Facebooks omsætning overstiger forventninger takket være corona

Det har været godt for Facebook, at mange har siddet klistret til computeren under pandemien.

Facebooks omsætning steg mere end forventet i første kvartal. Det skyldes især, at mange virksomheder har brugt flere penge på reklamer under pandemien, hvor internettrafikken er vokset voldsomt.

I alt steg selskabets totale omsætning til 26,17 milliarder dollar frem til 31. marts. Det svarer til cirka 160,5 milliarder kroner.

Tallet er højere end de 23,67 milliarder dollar, som analytikere havde forventet, at selskabets omsætning ville lande på i første kvartal.

Det meste af Facebooks omsætning kommer fra salget af reklamer på selskabets egen platform.

Facebooks brugerantal er i samme periode steget med 10 procent til 2,85 milliarder. Det svarer til, hvad analytikerne havde forventet.

Selskabets indtjening endte i første kvartal på 9,5 milliarder dollar svarende til cirka 58 milliarder kroner.

Det er næsten en fordobling af resultatet fra samme periode sidste år.

- Vi havde et stærkt kvartal, mens vi hjalp folk med at holde forbindelsen til hinanden og virksomheder med at vokse, siger Facebook-chef Mark Zuckerberg i en udtalelse.

Verdens største sociale medie oplyser, at det forventer en stabil til moderat vækst i andet kvartal. Men selskabet advarer mod, at vækstraten i tredje og fjerde kvartal kan falde markant i forhold til tidligere periode.

Facebook peger blandt andet på, at nye privatindstillinger på Apples smartphones kan komme til at ramme virksomheden.

Apple har for nylig lanceret en opdatering af sit styresystem iOS, der blandt andet gør det nemmere for brugere at styre, hvilke apps og websteder, der må tracke dem til reklameformål.

Facebooks aktiekurs steg med 6,6 procent, efter at kvartalsregnskabet blev offentliggjort.

/ritzau/