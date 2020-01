Fængslet catalansk separatistleder mister sit EU-sæde

Efter en afgørelse i Spaniens højesteret har Oriol Junqueras fået frataget sit sæde i EU-Parlamentet.

Den fængslede separatistleder Oriol Junqueras, der er tidligere vicepræsident i Catalonien, er ikke længere medlem af EU-Parlamentet.

Det meddeler EU's italienske parlamentsformand, David Sassoli, fredag.

50-årige Junqueras er blevet fritaget sin immunitet, som hans støtter ellers havde håbet kunne føre til hans løsladelse.

Den tidligere catalanske vicepræsident blev valgt til EU-Parlamentet ved europaparlamentsvalget i maj. Men hans periode som medlem "udløb med virkning fra 3. januar 2020", oplyser David Sassoli.

Parlamentets beslutning kommer kort efter en afgørelse i Spaniens højesteret. Her lød det, at Junqueras' dom i Spanien "medfører frakendelsen af hans status som europaparlamentariker".

Den fængslede Junqueras havde fredag skrevet til David Sassoli for at få formanden til at bekræfte Junqueras' status som europaparlamentsmedlem.

I brevet opfordrede han Sassoli til ikke at erklære Junqueras' sæde for tomt, alene fordi han havde modtaget en fængselsdom i hjemlandet.

Junqueras blev sammen med flere andre catalanske separatistledere i oktober sidste år idømt en lang fængselsstraf for sin rolle i den catalanske løsrivelseskrise i 2017. Junqueras modtog en dom på 13 års fængsel.

Hans anmodning kom, efter at EU-Domstolen i sidste måned meddelte, at Junqueras - ligesom den tidligere catalanske præsident Carles Puigdemont - bør have immunitet i kraft af sit EU-sæde.

Men efter afgørelsen fra Spaniens højesteret lyder det anderledes fra EU.

- Det følger EU-Domstolens retspraksis, at EU-Parlamentet er forpligtet til uden forsinkelse at følge de endelige beslutninger, der er taget ved de kvalificerede retlige myndigheder i medlemslandene, siger Sassoli.

/ritzau/AFP