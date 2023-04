Fængslet ekspolitiker bliver skudt under tv-interview i Indien

En fængslet ekspolitiker fra Indien og hans bror er begge blevet skudt og dræbt under et tv-interview.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den tidligere politiker, 61-årige Atiq Ahmed, har været fængslet siden 2019 for kidnapning.

De to brødre var lørdag kortvarigt ude af fængslet i forbindelse med en helbredsundersøgelse.

Mens de i håndjern blev transporteret mod et hospital, svarede de på spørgsmål fra fremmødte journalister.

Under interviewet bliver der pludselig holdt en pistol op for Atiq Ahmeds hoved. Begge brødre bliver kort efter skudt på klos hold.

- Ifølge vores foreløbige oplysninger var der tre personer, som udgav sig for at være journalister, der henvendte sig til dem og åbnede ild.

- Angrebsmændene er tilbageholdt og bliver afhørt, siger Prashant Kumar, der er repræsentant for det lokale politi ifølge AFP.

Hændelsen fandt sted i Prayagraj i det nordlige Indien.

Begge dræbte brødre var dybt involverede i Indiens kriminelle underverden, skriver AFP. Atiq Ahmed var angiveligt anklaget i mere end 100 forskellige sager.

Ifølge lokale medier havde en af lørdagens gerningsmænd et tv-kamera, mens en anden holdt en mikrofon med et logo fra en tv-station.

En politibetjent skal være kommet til skade i angrebet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har dobbeltdrabet skabt frygt for, at der opstår voldelige protester. Derfor har delstaten Uttar Pradesh indført et midlertidigt forbud mod forsamlinger på mere end fire personer.

- Vi ønsker ikke, at der er nogen former for protest, der får momentum, siger en unavngiven embedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I sidste uge blev 61-årige Atiq Ahmeds søn dræbt.

Sønnen havde været efterlyst i en drabssag, der blev efterforsket som en del af en større operation mod mafiagrupper i Indien, skriver Reuters.

