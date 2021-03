Fængslet Navalnyj døjer med rygsmerter og følelsesløshed

Aleksej Navalnyj afsoner en fængselsstraf i russisk fængsel, hvor han ifølge advokater har brug for lægehjælp.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, der sidder fængslet uden for Moskva, har brug for at blive tilset af en læge.

Sådan lyder det onsdag fra 44-årige Navalnyjs advokater.

Navalnyj, der er præsident Vladimir Putins mest fremtrædende rival, døjer ifølge advokaterne med rygsmerter og følelsesløshed i det ene ben.

Han afsoner en straf i et fængsel, der er kendt for streng disciplin. Den eneste hjælp, han hidtil har fået, er angiveligt nogle smertestillende piller.

- Det har været hans eneste behandling, siger advokaten Olga Mikhailova.

- Jeg ved ikke, hvad der er galt med ham, men han har brug for at blive tilset af en ordentlig læge, tilføjer hun.

Advokaten fik onsdag afslag på at besøge Navalnyj i fængslet.

Oppositionslederen Navalnyj blev forgiftet i august 2020 og vendte i januar hjem efter længere tids behandling i Tyskland.

Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt for ifølge myndighederne at have brudt regler i forbindelse med en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

Senere - i begyndelsen af februar - blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

Fratrukket den tid, han allerede havde tilbragt i husarrest, skal Navalnyj nu afsone omkring to og et halvt års fængsel.

