Færge er kollideret med kaj i Oslo - otte tilskadekomne

To alvorligt tilskadekomne er fragtet til sygehus, mens øvrige bliver behandlet på stedet efter færgeulykke.

I alt er otte personer kommet til skade, efter at færgen Oslo XI lørdag eftermiddag kolliderede med en færgekaj på Hovedøya uden for Norges hovedstad, Oslo.

To af de otte er kommet alvorligt til skade.

Politiet modtog den første melding fra brandvæsenet klokken 17.11 lørdag.

- De to, som blev anset som alvorligt tilskadekomne, blev fragtet med båd fra Hovedøya til Vippetangen og derfra videre i ambulance til Ullevål sygehus, siger Vidar Pedersen, operationsleder i Oslo politidistrikt, til nyhedsbureauet NTB.

Vippetangen er et kajområde i Oslo havn.

Ifølge operationslederen får de seks øvrige behandling af ambulancereddere på stedet.

Klokken 17.30 var flere redningsbåde og en lægehelikopter på stedet. Helikopteren blev ikke taget i brug, da de alvorligt tilskadekomne blev fragtet med båd.

- Der var 134 passagerer på båden. Det, som fremstår som en hovedhypotese, er, at båden på vej ind mod kajen mistede motorkraften og ikke havde mulighed for at reversere kraften, siger Vidar Pedersen.

Det vides ikke, hvor meget selve færgen er kommet til skade. Men den er ifølge politiet i stand til at sejle.

/ritzau/NTB