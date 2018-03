Færge med 192 passagerer er stødt på grund i Sydkorea

De ombordværende bliver evakueret ved en redningsindsats, der forløber uden problemer, oplyser kystvagten.

En færge med 192 personer om bord er stødt på grund i Sydkorea, men der er ingen tegn på, at den tager vand ind eller er i fare for at kæntre, oplyser den sydkoreanske kystvagt ifølge nyhedsbureauet Yonhap.

Fire kystvagtfartøjer og flere civile både i området er sendt ud til færgen, som ligger ud for landets sydvestlige kyst.

De 192 om bord på færgen bliver evakueret, og redningsindsatsen forløber uden problemer, oplyser en talsperson for kystvagten til Yonhap.

Ulykkesstedet er i samme farvand, hvor færgen Sewol sank i 2014. Denne ulykke kostede 304 mennesker livet. Den 6825 ton tunge færge blev for et år siden bjærget fra 44 meters dybde.

Sewol kæntrede med 476 personer om bord 20 kilometer ud for Sydkoreas sydvestlige kyst 16. april 2014. Af de i alt 304 døde var 250 elever, der var på lejrtur fra en skole i byen Ansan nord for landets hovedstad, Seoul.

Færgetragedien skyldtes efter alt at dømme en dødelig kombination af en alt for tung last, ulovlig ombygning af færgen samt sølle evner hos mandskabet til at styre fartøjet.

/ritzau/