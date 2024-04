Færre fly kan give mange sommerrejsende problemer

Rejseaktiviteten forventes den kommende sommer at overstige niveauet fra før coronapandemien.

Det giver udfordringer hos flyselskaber, der mangler fly efter krise hos især flyproducenten Boeing.

4,7 milliarder personer forventes at rejse i 2024. I 2019 var det tal 4,5 milliarder, skriver nyhedsbureauet AFP.

Leveringen af nye fly er faldet grundet produktionsvanskeligheder hos både Boeing og Airbus.

Dermed bruger flyselskaberne milliarder af kroner på at reparere ældre, mere brændstofkrævende fly. Nogle selskaber er i den forbindelse også tvunget til at sænke antallet af afgange trods flere rejsende.

Flyselskaber har udsigt til at modtage 19 procent færre fly end forventet sidste år, lyder det fra Martha Neubauer fra analysebureauet Aerodynamic Advisory.

Værst går det ud over amerikanske selskaber, der har udsigt til at modtage 32 procent færre fly end forventet.

Boeing har været ramt af en krise, siden et sidepanel på et fly i januar røg af under en flyvning. Ingen kom til skade, men efterfølgende har sikkerhedskontrollører sagt, at hændelsen kunne være endt katastrofalt.

I knap 5000 meters højde strømmede luft udefra ind i flyet på grund af det løsrevne panel, og iltmaskerne til de 171 passagerer blev udløst

Det lykkedes den seks personer store besætning på flyet at iværksætte en nødlandingsprocedure og få flyet sikkert ned på jorden omkring 20 minutter efter takeoff.

Ryanair er blandt de selskab, der kommer til at modtage færre Boeing-fly end forventet i slutningen af juni, hvilket kan få selskabet til at skære i afgangene på den normalt mest travle tid på året.

/ritzau/