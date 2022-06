Færre franskmænd har stemt i anden valgrunde

Valgdeltagelsen er afgørende for, om præsident Macron og hans alliance kan bevare flertal i parlamentet.

Andelen af franske vælgere, der har været forbi et valglokale for at stemme ved anden runde af det franske parlamentsvalg søndag, ligger en smule lavere end ved første runde en uge tidligere.

38,11 procent af vælgerne havde stemt klokken 17, viser tal fra det franske indenrigsministerium. Det er tre timer, inden at valgstederne lukker.

Tallet er en smule lavere end ved første valgrunde den 12. juni. Her havde 39,42 procent af vælgerne afgivet deres stemme, da klokken slog 17.00.

Valgdeltagelsen ligger dog et par procentpoint højere end ved seneste parlamentsvalg i 2017. Her var det 35,33 procent af vælgerne, der havde stemt klokken 17.00.

Ifølge politiske iagttagere er valgdeltagelsen afgørende for, om præsident Emmanuel Macron og hans centrum-højrealliance, Ensemble, kan bevare flertallet i Nationalforsamlingen, eller om han kommer under pres fra venstrefløjen.

Hvis Macrons alliance skal bevare flertallet, skal den sikre sig 289 af de 577 pladser i Nationalforsamlingen.

Men hvis venstrefløjsalliancen Nupes med Jean-Luc Mélenchon i spidsen får et godt valg, vil det blive vanskeligt for den nyligt genvalgte præsident at gennemføre sin politik.

Skattenedsættelser, besparelser på velfærden og en højere pensionsalder er noget af det, Macron gerne vil have vedtaget. Men det vil Nupes ikke støtte.

Da første runde af parlamentsvalget blev holdt for en uge siden, blev Nupes og Ensemble omtrent lige store. Her fik begge alliancer omkring 26 procents opbakning.

Ved første runde for en uge siden var valgdeltagelsen meget lav. Kun 47,5 procent af vælgerne stemte.

/ritzau/AFP