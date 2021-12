For to år siden var en gruppe isbjørne faret vild som følge af manglende islag. I år er isen kommet i tide.

Færre sultne isbjørne forventes at søge mod arktiske byer i år

Der vil sandsynligvis være færre sultne isbjørne, der søger mod Ruslands arktiske byer denne vinter i jagt efter mad.

Det skyldes ifølge dyrerettighedsaktivister, at lavere temperaturer i år tillader dyrene at jage på deres sædvanlige områder.

- I øjeblikket er situationen rolig. I år er isen blevet dannet på havet i tide med, at isbjørnene er søgt nordpå for at jage sæler, siger Dmitrij Ryabov fra Verdensnaturfonden (WWF).

I de tidligere år har borgere i de nordlige kystlandsbyer været urolige for at blive mødt af sultne isbjørne, der leder efter mad på lossepladser og i skraldespande.

For to år siden for en gruppe af 50 isbjørne vild tæt på befolkningen i Novaja Zemlja - en stor arktisk øgruppe i Barentshavet.

Det fik myndighederne til at erklære krisetilstand i øgruppen.

Isbjørne bruger normalt havisen til at gå på jagt efter sæler. Men islaget bliver dannet senere og senere og bliver tøet tidligere op.

Det får bjørnene til at søge andre veje.

- De er tvunget til at blive længere på kysten, og så kan det ikke undgås, at de søger mod mennesker på grund af lugte og på jagt efter mad, siger Dmitrij Ryabov.

De russiske landsbyer har oprettet patruljer, der skal forhindre dyrene i at nærme sig huse og skole og angribe mennesker.

Patruljerne kører i biler og bruger lygter til at skræmme dem væk.

Der er også et varslingssystem i det nordlige Rusland, der bliver sat i gang, hvis der bliver spottet en isbjørn inde i byerne.

Omkring 20 frivillige hjælper med isbjørneindsatsen i de arktiske landsbyer, fortæller Dmitrij Ryabov.

- I de seneste 15 år har disse patruljer løst mere end 500 konfliktsituationer, siger han.

Ingen er kommet til skade i mødet med en isbjørn i år, tilføjer han.

/ritzau/dpa