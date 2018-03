Færre superjumbo'er koster job hos Airbus

Airbus har problemer med at sælge de store dobbeltdækkerfly A380. Emirates har bestilt en stribe maskiner, men Airbus rammes alligevel af nedskæringer.

For få måneder siden var der frygt for, at Airbus var på vej til at standse produktionen af verdens største passagerfly, Airbus A380 i to etager.

Der var for få købere. Men så indløb en længe ventet ordre fra flyselskabet Emirates i Dubai, og det betyder, at de store maskiner, som kan flyve med 800 passagerer, hvis begge dæk er indrettet som turistklasse, har fået nyt liv. Produktionen opretholdes indtil videre.