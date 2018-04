Færre syrere fører til rekordfald i indvandring til Norge

I over 50 år har Norge ikke registreret så stort et fald i indvandringen fra år til år, oplyser statistikbank.

Norge oplever et rekordstort fald i indvandringen.

Sidste år kunne norske myndigheder registrere en indvandring på 58.200, hvilket er 8600 færre end året før, oplyser den norske statistikbank.

Der er ikke målt et større fald, siden man begyndte at opgøre disse tal for 60 år siden, fortæller konsulent Adrian Haugen Ordemann i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

En væsentlig årsag er, at der kommer færre mennesker fra Syrien.

- Efter det helt specielle år 2016 er indvandringen fra Asien og særligt Syrien igen mindre. Det forklarer i vid udstrækning nedgangen i den totale indvandring, siger Ordemann.

Samtidig flytter færre mennesker fra Norge.

Nettoindvandringen til Norge var på 21.300 personer i 2017. Det var 4700 færre end året før.

Der er fortsat mange, som forlader Norge, men tallet er dog noget lavere end i 2016.

- Nedgangen fra et år til et andet har aldrig været større efter at målingerne blev påbegyndt i 1958. Det er særligt indvandringen af asiatiske borgere, som er reduceret med en stor andel syrere, siger Ordemann.

Forklaringen ligger ifølge SSB's konsulent i indførelsen af grænsekontrol i flere EU-lande og EU's aftale med Tyrkiet fra foråret 2016.

/ritzau/NTB