Fagfolk: Kinesisk kulstop er en lavthængende frugt

Selv om det er positive toner, at Kina ikke længere vil finansiere projekter i udlandet baseret på kulkraft, kalder flere fagfolk meldingen "en lavthængende frugt".

En af dem er Jørgen Delman. Han er professor emeritus i Kina-studier ved Københavns Universitet og forsker blandt andet i Kinas rolle i internationale klimaforhandlinger.

- Xi Jinping (Kinas leder, red.) har ikke sat en tidsfrist på, så det er en relativt lavthængende frugt, for investeringerne i kul i udlandet har været faldende fra kinesisk side over en lang periode, siger han.

Kina er blevet presset fra flere sider i forhold til kulinvesteringer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der har været et stort internationalt pres på Kina for at stoppe med at lave aftaler om nye kulkraftværker.

- Men der har også været et pres nedefra fra de lande, som Kina samarbejder med, og mange projekter er blevet aflyst, fordi modtagerne ikke ønsker dem, forklarer Jørgen Delman.

Det åbne spørgsmål er ifølge ham, hvilken tidsfrist Kina sætter.

- Der er store aktører involveret, som har meget politisk indflydelse. Så der vil gå forhandlinger i gang internt for at få det stoppet, men spørgsmålet er, hvor lang tid der vil gå, før der ikke bliver lavet nye aftaler, lyder det.

Mikael Skou Andersen, professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, ville hellere høre Xi Jinping forholde sig til Kinas eget kulforbrug.

Næsten 60 procent af Kinas strøm kommer stadig fra kul. Kina har lovet, at dets eget forbrug af kul skal toppe omkring 2030.

- Det er en lavthængende frugt, der bliver plukket, for det store spørgsmål frem mod Glasgow (hvor FN's klimakonference COP26 holdes i november, red.) er, om Kina vil fremrykke det årstal, hvor de har stillet i udsigt, at de vil toppe deres udledninger.

Presset for en fremrykning er stort fra både EU og andre lande.

I det lys er Kinas kuludmelding positiv, siger Mikael Skou Andersen, men i det store billede er det en lidt beskeden indrømmelse.

- Det havde været bedre med et helt stop for finansiering til ny kulkraft i Kina, siger han.

/ritzau/