Forud for VM har Qatar mødt hård kritik for behandlingen af migrantarbejdere. Men forholdene er lige så slemme i blandt andet USA og Australien, lyder det fra verdens største samarbejde mellem fagforbund

Fagforbund: Qatar er ikke værre at arbejde i end USA og Australien

Når Mellemøstens første værtskab for VM i fodbold efter 12 års international debat sparkes i gang i Qatar sidst i november, sker det på trods af en demokratisk opposition imod begivenheden, som blandt andet har fået alvorlige konsekvenser for danske sportsstjerner, der samarbejder med Qatar og andre autokratiske regimer.

I sommer tvang Dansk Boldspil-Union (DBU) den kvindelige landsholdsspiller Nadia Nadim til at stå skoleret foran den danske presse og forklare, hvorfor hun har ladet sig hverve som ambassadør for VM i Qatar, som unionen har et anstrengt forhold til. I modsat fald ville DBU ikke længere udtage hende til landsholdet.