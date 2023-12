Fagforening varsler strejke i Argentina i protest mod reformer

En af de mest indflydelsesrige fagforeninger i Argentina har varslet en generalstrejke i protest mod den nyindsatte præsident Javier Mileis økonomiske reformer.

CGT, som fagforeningen hedder, planlægger at afholde den nationale strejke 24. januar.

Javier Mileis regering sendte onsdag en lovpakke afsted til Kongressen. Lovpakken skal gøre et dekret med omfattende økonomiske reformer gældende.

Reformerne skal hjælpe med at få Argentinas skrantende økonomi tilbage på ret køl. De indebærer blandt andet ændringer i beskyttelse af arbejdstagere og foranstaltninger, der vil muliggøre privatisering af over 40 statslige virksomheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hector Daer, som er generalsekretær i CGT, siger, at strejken er en protest mod dekretet og lovpakken, som "går imod hele samfundet" og giver præsidenten "al offentlig magt".

- Dekretet angriber individuelle rettigheder for arbejdstagere, kollektive rettigheder, et universelt og samlet sundhedssystem, og et uoverskueligt antal emner, som udgør vores land, siger Hector Daer.

De seneste uger har der ad flere omgange været demonstranter på gaderne i Argentina i protest mod de omfattende ændringer.

Mileis regering har advaret demonstranterne om, at de vil miste deres ret til social bistand og vil få en regning for omkostningerne til sikkerhed.

Onsdag var tusindvis af mennesker på gaden i Argentinas hovedstad, Buenos Aires. De krævede, at domstole greb ind og erklærede regeringens dekret for ugyldigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

En række borgergrupper indgav lørdag en begæring til en domstol, om at dekretet bliver erklæret forfatningsstridigt.

Kongressen i Argentina mødes i denne uge ekstraordinært for at overveje planen.

Dekretet kan sættes ud af kraft, hvis det bliver nedstemt i begge dele af Kongressen. Ellers træder det i kraft fredag, skriver AFP.

/ritzau/AFP