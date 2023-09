Fagforening presser USA's bilgiganter med historisk strejke

En historisk strejkeaktion vil næsten med sikkerhed ramme de tre største amerikanske bilproducenter klokken 06.00 dansk tid, efter at det ikke er lykkedes Ford, General Motors og Stellantis at nå frem til en overenskomst med deres ansatte på deres amerikanske fabrikker.

I løbet af natten til fredag er der delvist kommet meldinger frem om, at parterne fortsat er milevidt fra hinanden i forhandlingerne, dels om at de pågældende arbejderes fagforening, UAW, var begyndt at udtage fabrikker til strejke.

Kort efter klokken 04.00 dansk tid står det imidlertid klart, at de tre store amerikanske bilproducenter for første gang nogensinde vil blive ramt af strejke på samme tid.

- For første gang i vores historie strejker vi mod alle de tre store, siger Shawn Fain, som er præsident for UAW.

Strejkerne rammer tre særligt udvalgte fabrikker. Det er en Ford-fabrik i Detroit, Michigan, hvor den dyre Bronco-model samles. General Motors rammes på dets fabrik i Wentzville, Missouri, mens Stellantis bliver ramt på en Jeep-fabrik i Toledo, Ohio.

De tre fabrikker, som er udtaget, spiller en nøglerolle i produktionen af nogle af Fords, General Motors' og Stellantis' mest profitable modeller.

Strejkevarslerne de seneste dage har fået det til at løbe koldt ned ad ryggen på de tre store producenter, som kan stå til at tabe milliarder på tabt produktion.

På den anden side fremsætter de ansatte på fabrikkerne store krav til både lønstigninger og frynsegoder. Fagforeningen har krævet en lønstigning på 40 procent, en pensionsordning samt en række mindre frynsegoder.

De tre store producenter har sagt, at sådanne lønstigninger vil dræbe forretningen, og nægtet at strække sig til mere end mellem 17 og godt 20 procent.

Ifølge Ford vil arbejdernes krav fordoble personaleomkostningerne for Ford.

Men den grund køber Shawn Fain, der har lovet at troppe op på Fords fabrik i Detroit ved midnat lokal tid for at strejke, ikke.

- Penge er der. Vores sag er retfærdig, siger han.

Fain oplyste onsdag, at Ford har foreslået en 20 procents lønstigning. General Motors har foreslået 18 procent, mens Stellantis har foreslået 17,5 procent.

Ifølge Ford kom UAW i 11. time med et nyt bud, men parterne er stadig så langt fra hinanden, at strejken med al sandsynlighed bliver en realitet.

Ifølge tænketanken Anderson Economic Group, som ligesom Detroit ligger i delstaten Michigan, kan en strejke mod de tre fabrikanter give forsyningsproblemer for biler og ende med at koste over fem milliarder dollar. Det svarer til 34,8 milliarder danske kroner.

USA's præsident, Joe Biden, har opfordret alle parterne til at blive ved forhandlingsbordet og komme frem til en "win-win-aftale, som beholder arbejderne i hjertet af USA's fremtidige bilindustri".

/ritzau/Reuters