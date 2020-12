FAKTA: 1,8 millioner døde på verdensplan

31. december 2019 oplyste Kina, at 27 mennesker led af en ukendt lungebetændelse. Siden er 1,8 millioner døde.

Wuhan er blevet synonym med corona. Den kinesiske by med 11 millioner indbyggere var tilsyneladende det første sted, den nye sygdom bredte sig.

* 27 mennesker led af en "viral lungebetændelse af ukendt oprindelse" i Wuhan, oplyser Kinas sundhedsmyndigheder den 31. december 2019.

* 7. januar 2020 slår WHO fast, at der er tale om et nyt coronavirus.

* 11. januar bekræftes det første dødsfald som følge af coronavirus i Wuhan.

* 30. januar erklærer WHO udbruddet for en international sundhedskrise.

* 14. februar dør en kinesisk turist i Frankrig - det første coronadødsfald i Europa.

* 11. marts erklærer WHO, at virusudbruddet er en pandemi.

* 2. april overstiger antallet af smittede på verdensplan en million.

* 28. juni har verden 500.000 coronadødsfald og over 10 millioner bekræftede tilfælde af smitte.

* 29. september når antallet af coronadødsfald på verdensplan én million.

* 8. december: Den første vaccine gives i Storbritannien.

* 27. december: De første vaccineres i Danmark.

* 29. december: Der er målt knap 82 millioner smittetilfælde og 1,8 millioner dødsfald verden over.

Kilder: Videnskab.dk, Reuters, AFP, New York Times.

/ritzau/