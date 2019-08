FAKTA: A$AP Rockys 28 dage i svensk fængsel

* Natten mellem 2. og 3. juli blev den 30-årige rapper A$AP Rocky, der har det borgerlige navn Rakim Mayers, anholdt i Stockholm. Han blev sigtet for at have deltaget i et slagsmål 30. juni og blev varetægtsfængslet 5. juli.

* 20. juli kontaktede USA's præsident, Donald Trump, den svenske statsminister, Stefan Löfven. Trump bad om at få rapperen løsladt.

* Flere kendte amerikanere ønskede rapperen løsladt. Heriblandt tv-stjernen Kim Kardashian West og hendes mand, rapperen Kanye West, der har talt med Donald Trump om sagen.

* 24. juli afbrød den svenske USA-ambassadør sin ferie for at håndtere presset mod ambassaden som følge af sagen.

* Retssagen blev indledt ved byretten i Stockholm tirsdag.

* Fredag blev A$AP Rocky løsladt.

* Der falder dom i sagen 14. august.

