FAKTA: Aftalen mellem Emiraterne og Israel

Bahrain vil normalisere forhold til Israel. Det sker, efter at Emiraterne indgik en fredsaftale i august.

Bahrain og Israel oplyser fredag, at de to lande har indgået en aftale om at åbne de diplomatiske forbindelser.

Det sker, efter at De Forenede Arabiske Emirater og Israel i sidste måned indgik en aftale om at normalisere et ellers anstrengt forhold.

Detaljerne i aftalen mellem Bahrain og Israel er endnu ikke offentliggjort. Det vurderes dog, at aftalen i vid udstrækning svarer til den, Israel og Emiraterne indgik i august.

Her følger fakta over aftalen mellem Emiraterne og Israel:

* Torsdag den 13. august kunne Israel og De Forenede Arabiske Emirater oplyse, at de havde indgået en aftale om at normalisere deres forhold.

* USA har fungeret som mægler i aftalen.

* Aftalen er kun den tredje, Israel indgår med et arabisk land efter Egypten i 1979 og Jordan i 1994.

* De to lande oplyste, at man "i de kommende uger" ville indgå aftaler om investeringer, turisme, direkte fly, sikkerhed, telekommunikation, teknologi, energi, sundhed, kultur, miljø, ambassader og andre fælles interesser.

* Israel forpligter sig til at suspendere planer om at annektere de besatte palæstinensiske områder på Vestbredden.

* 11. september oplyser Bahrain, at landet også vil normalisere de diplomatisker forbindelse til Israel.

* I samme ombæring fremgår det, at repræsentanter fra Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Israel 15. september vil deltage i en ceremoni i Det Hvide Hus for at markere det diplomatiske tøbrud.

Kilder: AFP, Reuters og aftaleteksten.

/ritzau/