FAKTA: Aftalen Trump og Kim underskrev i Singapore

Læs her erklæringen, som Donald Trump og Kim Jong-un underskrev på det historiske topmøde i Singapore.

Her følger den fulde tekst af den erklæring, som USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, underskrev under topmødet i Singapore tirsdag:

"Fælles erklæring fra USA's præsident Donald J. Trump og formand for Koreas Demokratiske Folkerepublik Kim Jong-un på topmødet i Singapore", lyder overskriften.

"USA's præsident, Donald Trump, og formand Kim Jong-un fra kommissionen for statslige anliggender i Koreas Demokratiske Folkerepublik (DPRK) holdt et første historisk topmøde i Singapore 12. juni 2018.

Præsident Trump og formand Kim Jong-un gennemførte en gennemgribende, dybtgående og oprigtig meningsudveksling om emner relateret til etableringen af af nye relationer mellem USA og DPRK og opbygningen af et varigt og robust fredsregimente på Den Koreanske Halvø. Præsident Trump gav tilsagn om at give sikkerhedsgarantier til DPRK, og formand Kim Jong-un bekræftede på ny sit faste og urokkelig tilsagn om en fuldstændig atomvåbenfri koreansk halvø.

Overbevist om, at etableringen af et nyt forhold mellem USA og DPRK vil bidrage til fred og fremgang for Den Koreanske Halvø og verden, og i erkendelsen af, at gensidig opbygning af tillid kan fremme en atomvåbenfri koreansk halvø, så har præsident Trump og formand Kim Jong-un besluttet følgende:

1. USA og DPRK giver tilsagn om at etablere nye forbindelser mellem USA og DPRK i overensstemmelse med ønsket fra de to landes folk om fred og fremgang.

2. USA og DPRK vil gå sammen om at opbygge et varig og stabilt fredsregimente på Den Koreanske Halvø.

3. Ved på ny at bekræfte erklæringen fra Panmunjom fra 23. april giver DPRK tilsagn om at arbejde for en fuldstændig atomvåbenfri koreansk halvø.

4. USA og DPRK giver løfte om at finde de jordiske rester af krigsfanger/savnede under kamp, og det inkluderer den øjeblikkelige hjemsendelse af dem, der allerede er identificeret.

I erkendelsen af, at USA-DPRK-topmødet - det første i historien - var en epokegørende begivenhed med stor betydning for at overvinde årtier med spændinger og fjendtligheder mellem de to lande og for at åbne op for en ny fremtid, så giver præsident Trump og formand Kim Jong-un tilsagn om at implementere det fremhævede i denne fælles erklæring fuldt ud og hurtigt. USA og DPRK gier tilsagn om at holde opfølgende forhandlinger anført af USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og en relevant højtplaceret embedsmand fra DPRK så hurtigt som muligt for at implementere resultatet af topmødet mellem USA og DPRK.

Præsident Donald J. Trump fra USA og formand Kim Jong-un fra kommissionen for statslige anliggender i Koreas Demokratiske Folkerepublik har givet tilsagn om at samarbejde om udviklingen af et nyt forhold mellem USA og DPRK og for at fremme fred, fremgang og sikkerhed på Den Koreanske Halvø og i verden.

Kilde: Det Hvide Hus

/ritzau/