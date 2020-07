FAKTA: Antallet af virussmittede vokser

Antal bekræftede virustilfælde passerer 16 millioner. Fortsætter stigning, er der 20 millioner i august.

Siden det første tilfælde af coronavirus blev rapporteret fra Wuhan i Kina i januar, er det globale antal af bekræftede smittetilfælde vokset til over 16 millioner på lidt under syv måneder.

Det tog 45 dage at komme fra to til seks millioner tilfælde, 28 dage at stige med yderligere fire millioner og 28 dage fra 10 til 16 millioner. Hvis den kurve fortsætter, vil det bekræftede smittetal nå 20 millioner i begyndelsen af august.

Her er datoer for hver nye million smittetilfælde:

2. april: 1 million.

15. april: 2 millioner.

27. april: 3 millioner.

9. maj: 4 millioner.

21. maj: 5 millioner.

30. maj: 6 millioner.

8. juni: 7 millioner.

16. juni: 8 millioner.

22. juni: 9 millioner.

28. juni: 10 millioner.

4. juli: 11 millioner.

9. juli: 12 millioner.

13. juli: 13 millioner.

18. juli: 14 millioner.

22. juli: 15 millioner.

26. juli: 16 millioner.

Kilder: ABC, Johns Hopkins University.

/ritzau/