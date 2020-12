FAKTA: Årets Person er blevet kåret i snart 100 år

Joe Biden og Kamala Harris er blevet kåret som Årets Person af et amerikansk magasin. Læs mere om titlen her.

Det amerikanske nyhedsmagasin Time Magazine har i næsten 100 år kåret en eller flere særligt udvalgte til Person of the Year - Årets Person.

I år er titlen tilfaldet USA's kommende præsident, Joe Biden, og hans vicepræsident, Kamala Harris.

Her kan du blive klogere på titlen Årets Person:

* Titlen betegner en person, en gruppe, et land, en organisation eller en idé, der har sat et markant præg - positivt eller negativt - på året, der gik.

* Traditionen med at kåre Årets Person begyndte i 1927, og titlen er gået til statsledere og andre politikere, forretningsfolk og endda "computeren", "mænd og kvinder under 25 år" og "amerikanske forskere".

* Oprindeligt var der tale om en kåring af Man of the Year (Årets Mand), men i 1999 blev navnet ændret til det kønsneutrale Person of the Year.

* Blandt tidligere kåringer er Adolf Hitler (1938), Josef Stalin (1939 og 1942), Martin Luther King (1963) og dronning Elizabeth II (1952).

* Den første person, der blev kåret, var amerikaneren Charles Lindbergh i 1927. Han fløj samme år som den første solo over Atlanterhavet.

Kilde: Time.

/ritzau/