FAKTA: Atomaftalen mellem Iran og Vesten

En aftale mellem Iran og seks stormagter skal forhindre, at iranerne udvikler atomvåben. Læs om aftalen her.

Under præsidentvalgkampen i 2016 lovede Donald Trump, at han ville trække USA helt ud af en multinational atomaftale med Iran.

Ifølge avisen New York Times har den amerikanske præsident tirsdag fortalt Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at han hiver USA ud af aftalen.

Få indblik i, hvad det er for en aftale, som USA forlader:

* Atomaftalen mellem Iran og de fem stormagter i FN's Sikkerhedsråd, USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig, samt Tyskland blev indgået 14. juli 2015 i Wien.

* Den trådte i kraft i januar 2016.

* Atomaftalen skal forhindre, at iranerne udvikler atomvåben.

* Med aftalen går Iran med til at begrænse antallet af centrifuger, der bruges til berigelse af uran.

* Med aftalen reduceres Irans lager af uran med 98 procent til 300 kilo i 15 år.

* Med aftalen forpligter Iran sig til ekstraordinær grundig overvågning, verifikation og inspektion fra Det Internationale Atomenergiagentur.

* Til gengæld for at skrue ned for blusset på landets atomanlæg ophæver Vesten sanktioner mod landet.

Kilder: Reuters, BBC og Det Hvide Hus.

/ritzau/