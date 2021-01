FAKTA: Austin kan blive USA's første sorte forsvarsminister

67-årige Lloyd Austin gjorde tjeneste i hæren i 41 år og har ledet USA's styrker i Afghanistan og Irak.

Lloyd Austin er nomineret til posten som USA's næste forsvarsminister. Han er i høring i Senatet tirsdag.

Bliv klogere på ham her:

* Født 8. august 1953 i Mobile i Alabama.

* Hvis nomineringen af Austin bliver godkendt, bliver han USA's første sorte forsvarsminister.

* Han var i militæret fra 1975 til 2016, hvor han som general gik på pension.

* Han ledede de amerikanske styrker i Afghanistan fra 2003 til 2005 samt de amerikanske og allierede styrker i Irak fra 2010 til 2011.

* Han har tidligere været vicestabschef for hæren samt øverstkommanderende for den amerikanske centralkommando under præsident Barack Obama.

* Han er gift med Charlene Denise Banner, og sammen har de to børn.

* Han har brug for at få en dispensation af Kongressen, da det er mindre end syv år siden, at han gjorde tjeneste.

Kilder: NTB, Reuters, AP.

/ritzau/