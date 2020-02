FAKTA: Både EU og Vietnam får gavn af frihandelsaftale

En længe ventet frihandelsaftale vil fjerne stort set alle toldsatser mellem Vietnam og EU i løbet af ti år.

Europa-Parlamentet har onsdag godkendt en omfattende handelsaftale mellem EU og Vietnam.

Handelsaftaler kan hjælpe med at skabe job og økonomisk vækst ved at fjerne barrier som for eksempel told.

De gør det også muligt for EU at fastsætte kvalitetskrav og at tilføje klausuler angående arbejds- og menneskerettigheder, der kan forbedre situationen i de lande, de handler med.

Vietnam er EU's næststørste handelspartner blandt Asean-landene - sammenslutningen af lande i Sydøstasien - efter Singapore.

Frihandelsaftalen vil fjerne stort set alle toldsatser mellem Vietnam og EU over en periode på ti år.

Når aftalen træder i kraft, betyder det, at:

* 65 procent af EU's eksport til Vietnam vil blive toldfri med det samme.

* 99 procent af alle varer bliver toldfrie, inden der er gået ti år.

* Næsten hele EU's eksport af maskiner og materialer vil blive gjort toldfrie.

* Omkring halvdelen af EU's medicinalvare-eksport vil blive gjort toldfri med det samme - og resten efter syv år.

* Alle EU-tekstiler vil blive toldfrie med det samme.

* Tæt på 70 procent af EU's kemikalieeksport vil blive toldfri med det samme og resten efter henholdsvis tre, fem og syv år.

* De otte konventioner om arbejdstagerrettigheder fra Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO. Det er FN's faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål.

Kilder: EU-Kommissionen.

/ritzau/