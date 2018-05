FAKTA: Bliv klogere på Korea-konflikten her

Nordkorea og Sydkorea er teknisk set stadig i krig, da der aldrig er indgået en officiel fredsaftale.

USA's præsident, Donald Trump, har torsdag meddelt via Twitter, at han 12. juni mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore.

Donald Trump skriver, at det kan blive et "særligt øjeblik for verdensfreden".

Her kan du læse om striden mellem Nord- og Sydkorea, der teknisk set stadig er i krig.

* 1945: Korea - en japansk koloni siden 1910 - bliver efter Anden Verdenskrig opdelt i en nordlig russisk besættelseszone og en amerikansk sydlig besættelseszone.

* 1948: Besættelseszonerne omdannes til to uafhængige stater.

* 25. juni 1950: Koreakrigen begynder, da nordkoreanske styrker går ind i Sydkorea for at fremtvinge en genforening af Korea.

* 27. juni 1953: Koreakrigen afsluttes med en våbenhvile, som aldrig er efterfulgt af en fredsaftale.

* 1972: Nordkorea og Sydkorea underskriver en hensigtserklæring om en fredelig genforening, men 46 år senere pågår konflikten fortsat.

* Nordkorea, som har 24 millioner indbyggere, ledes i dag af Kim Jong-un.

* Nordkoreas hær er den femtestørste i verden med en million soldater.

* Det fattige land er næsten fuldstændigt isoleret internationalt. Nordkoreanernes vigtigste handelspartner er Kina.

* Nordkoreas bestræbelser på at udvikle atomvåben og langtrækkende missiler fordømmes i det internationale samfund.

* FN's Sikkerhedsråd har gentagne gange krævet de omstridte programmer standset.

* En lang række internationale sanktioner er indført mod Nordkorea på grund af dets våbenprogrammer.

Kilde: Reuters.

/ritzau/