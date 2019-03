FAKTA: Brexit begyndte med en folkeafstemning

Tredje gang var ikke lykkens gang for Theresa Mays brexitaftale, der endnu engang blev stemt ned.

Det britiske underhus har fredag afvist premierminister Theresa Mays brexitaftale med 344 stemmer imod og 286 for.

Dagens resultat betyder, at premierminister Theresa May nu må få en plan på plads, hvis hun vil undgå, at Storbritannien ryger ud af EU om to uger, den 12. april, uden en skilsmisseaftale.

Afstemningen foregik på den dag, hvor det oprindeligt var meningen, at briterne skulle have forladt EU.

Det hele startede med en folkeafstemning:

* 23. juni 2016: Ved en folkeafstemning stemmer 52 procent af briterne for at forlade EU.

* 29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig, og sætter gang i to års nedtælling til brexit.

* 12. juli 2018: Premierminister Theresa May fremlægger en hvidbog med planer for fremtidens forhold til EU.

* 25. november: EU's stats- og regeringschefer godkender en skilsmisseaftale indgået med den britiske regering.

* 15. januar 2019: Det britiske parlament forkaster aftalen.

* 12., 13., og 14. marts 2019: Parlamentet i London forkaster en justeret udgave af skilsmisseaftalen, men afviser også et brexit uden aftale. I stedet stemmer de for at udskyde brexit.

* 21. marts 2019: På et topmøde giver EU grønt lys til at udskyde brexit til 22. maj - hvis aftalen vedtages i London senest 29. marts. Ellers skal briterne komme med en plan før 12. april.

* 27. marts 2019: Otte alternative brexitforslag nedstemmes i Underhuset.

* 29. marts 2019: Det britiske Underhus nedstemmer for tredje gang en skilsmisseaftale med stemmerne 344 mod 286.

Efter det britiske underhus har afvist Mays brexitaftale fredag skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter, at han indkalder til krisetopmøde den 10. april,

Kilde: BBC, Reuters

/ritzau/