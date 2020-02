FAKTA: Coronavirus har kostet fire liv i Europa

I februar blev første coronadødsfald uden for Kina bekræftet. Læs om, hvordan virusset har spredt sig, her.

På to døgn er flere end 140 personer i Italien bekræftet smittet med coronavirus. Tre, der var smittet, har mistet livet.

Myndighederne ved endnu ikke, hvorfor det nye udbrud er kommet, og hvorfor særligt de nordlige egne af landet er ramt.

Få indblik i, hvordan det potentielt dødelige virus har spredt sig siden nytår:

* 31. december 2019: Kina rapporter til Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at der er adskillige tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i det centrale Kina. Her bor 11 millioner. Virus er ukendt.

* 1. januar 2020: Et fiskemarked i byen lukkes, fordi flere af de syge arbejdede på markedet, hvor der blev solgt vilde dyr og skaldyr.

* 5. januar: De kinesiske myndigheder udelukker, at der er tale om sars, der på verdensplan dræbte flere end 770 mennesker fra 2002-2003.

* Samme dag rapporterer WHO, at der er tale om et nyt virus fra coronavirusfamilien - ligesom sars.

* 11. januar: En 61-årig mand i Kina dør af virusset.

* 13. januar: Det første tilfælde af coronavirus uden for Kina bekræftes. Det sker i Thailand. Den smittede er en kvinde, der kommer fra Wuhan.

* 17. januar: Det andet dødsfald i Wuhan bekræftes af kinesiske myndigheder. Sundhedsmyndighederne i USA begynder at screene flypassagerer, der kommer fra byen.

* I de følgende dage bekræftes der smittede i USA, Nepal, Frankrig, Australien, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Vietnam og Taiwan.

* 20. januar. Kina bekræfter det tredje dødsfald, og flere end 200 er smittet - nu også i byerne Beijing, Shanghai og Shenzhen.

* 23. januar: Wuhans infrastruktur lukkes ned. WHO oplyser, at der ikke er beviser for, at virus smitter mellem mennesker uden for Kina. Ifølge WHO er det for tidligt at klassificere udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.

* 25. januar: Frankrig og USA planlægger at evakuere deres statsborgere og udstationerede diplomater fra den kinesiske storby Wuhan.

* 26. januar: De kinesiske myndigheder oplyser, at virussets evne til at sprede sig er styrket. Kina forbyder al handel med vilde dyr.

* 29. januar: Indendørs VM i atletik i Nanjing i Kina bliver udskudt fra marts i år til marts næste år. En lang række andre idrætsbegivenheder indstilles.

* 30. januar: Verdenssundhedsorganisationen (WHO) klassificerer udbruddet som en international sundhedskrise. Flyselskabet SAS indstiller alle flyvninger til og fra Kina, ligesom British Airways og Lufthansa tidligere har besluttet.

* 31. januar: Det første tilfælde af coronavirus i Sverige bekræftes. En kvinde i 20'erne, der har besøgt Wuhan i Kina, kommer i isolation på et hospital i Jönköping.

* 2. februar: En person i Filippinerne omkommer af virusset. Det er det første coronadødsfald uden for Kina.

* 3. februar: Ti danskere, der er evakueret fra den virusramte Hubei-provins, lander i Roskilde. En 11. evakueret bliver indlagt med sygdomssymptomer i Belgien. Vedkommende kommer til Danmark to dage senere.

* Samme dag fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til hele Kina undtagen Hubei-provinsen, hvortil alle former for rejser frarådes.

* Samme dag kommer krydstogtskibet "Diamond Princess" med over 3700 mennesker om bord i karantæne i Yokohama i Japan.

* 7. februar: To personer henvender sig uafhængigt af hinanden til myndigheder i Danmark og siger, at de har det skidt. Den ene er en kinesisk turist. Begge indlægges i isolation, men testes negativ for coronavirus.

* 10. februar: Yderligere syv danskere, der er evakueret fra Hubei-provinsen i Kina, lander i Danmark.

* 11. februar: Den internationale komité ICTV navngiver virusset sars-cov-2- WHO oplyser, at den sygdom, som man får af virusset, kaldes Covid-19.

* 15. februar: En kinesisk turist dør i Frankrig af virusset. Det er det første registrerede dødsfald på grund af coronavirus i Europa. I Kina passerer dødstallet 1500, mens over 66.000 personer i landet er smittet.

* 19. februar: Passagerer fra det karantæneramte krydstogtskib "Diamond Princess" får lov at gå i land i Yokohama. Over 620 af de 3700 folk på skibet er bekræftet smittet.

* 23. februar: I Italien dør tre personer, der er smittet med virusset, i løbet af to dage. De er alle ældre. I løbet af de samme 48 timer er der bekræftet flere end 140 smittede - særligt de nordlige dele af landet er ramt.

Kilder: TT, Reuters.

