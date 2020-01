FAKTA: Coronavirus spreder sig hurtigt

56 i Kina er døde, og omkring 2000 er smittet på verdensplan af coronavirus.

Kinesiske myndigheder har delvist lukket næsten 20 byer i forsøget på at forhindre nye udbrud af coronavirusset kaldet 2019-nCoV.

56 mennesker i Kina er døde, og cirka 2000 på verdensplan er smittet. Omkring 20 er smittet i andre lande. Virus har spredt sig til adskillige lande i Asien, USA, Australien og Frankrig.

* 31. december 2019: Kina rapporter til Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at der er adskillige tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i det centrale Kina. Her bor 11 millioner. Virus er ukendt.

* 1. januar 2020: Et fiskemarked i byen lukkes, fordi flere af de syge arbejdede på markedet, hvor der blev solgt vilde dyr og skaldyr.

* 5. januar: De kinesiske myndigheder udelukker, at der er tale om sars, der på verdensplan dræbte flere end 770 mennesker fra 2002-2003.

* Samme dag rapporterer WHO, at der er tale om et nyt virus fra coronavirusfamilien - ligesom sars.

* 11. januar: En 61-årig mand i Kina dør som følge af coronavirus.

* 13. januar: Det første tilfælde af coronavirus uden for Kina bekræftes. Det sker i Thailand. Den smittede er en kvinde, der kommer fra Wuhan.

* 16. januar: Japans sundhedsmyndigheder rapporter om et tilfælde af coronavirus hos en mand, der også har besøgt Wuhan.

* 17. januar: Det andet dødsfald i Wuhan bekræftes af kinesiske myndigheder. Sundhedsmyndighederne i USA begynder at screene flypassagerer, der kommer fra byen.

* I de følgende dage bekræftes der smittede i USA, Nepal, Frankrig, Australien, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Vietnam og Taiwan.

* 20. januar. Kina bekræfter det tredje dødsfald, og flere end 200 er smittet - nu også i byerne Beijing, Shanghai og Shenzhen.

* 23. januar: Wuhans infrastruktur lukkes ned. WHO oplyser, at der ikke er "nogen beviser" for, at virus smitter mellem mennesker uden for Kina. Ifølge WHO er det for tidligt at klassificere udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.

* 25. januar: Frankrig og USA planlægger at evakuere deres statsborgere og udstationerede diplomater fra den kinesiske storby Wuhan.

* 26. januar: De kinesiske myndigheder oplyser, at virussets evne til at sprede sig er styrket. Kina forbyder al handel med vilde dyr.

Kilder: Reuters, WHO, Ritzau.

/ritzau/